Польша передаст Украине до девяти истребителей МиГ-29
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Польша намерена передать Украине до 9 истребителей МиГ-29, полученных еще от Советского Союза. Об этом заявил телеканалу TVP заместитель министра обороны Павел Залевский.
"Польша решила передать Украине до 9 старых истребителей МиГ-29. Решение принято", - сказал он.
Замглавы Минобороны пояснил, что в настоящее время идут переговоры с украинским МО о технических деталях передачи этих самолетов.
Точное число МиГ-29, которые будут переданы Украине, он не назвал.
В декабре замглавы МО Польши Цезарий Томчик сообщил о планах Польши передать Украине от шести до восьми истребителей МиГ-29, которые Польша выведет из эксплуатации до конца 2025 года. Сообщалось, что всего из состава польских ВВС планировалось вывести 14 самолетов этого типа.