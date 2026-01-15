Польша передаст Украине до девяти истребителей МиГ-29

Замглавы Минобороны Павел Залевский пояснил, что идут переговоры с украинским МО о технических деталях передачи этих самолетов

Редакция сайта ТАСС

Истребители МиГ-29 © Omar Marques/ Getty Images

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Польша намерена передать Украине до 9 истребителей МиГ-29, полученных еще от Советского Союза. Об этом заявил телеканалу TVP заместитель министра обороны Павел Залевский.

"Польша решила передать Украине до 9 старых истребителей МиГ-29. Решение принято", - сказал он.

Замглавы Минобороны пояснил, что в настоящее время идут переговоры с украинским МО о технических деталях передачи этих самолетов.

Точное число МиГ-29, которые будут переданы Украине, он не назвал.

В декабре замглавы МО Польши Цезарий Томчик сообщил о планах Польши передать Украине от шести до восьми истребителей МиГ-29, которые Польша выведет из эксплуатации до конца 2025 года. Сообщалось, что всего из состава польских ВВС планировалось вывести 14 самолетов этого типа.