ОБСЕ может следить за прекращением огня на Украине сразу после его установления

Наблюдатели организации приступят к мониторингу "в течение нескольких часов" в случае прекращения огня

ВЕНА, 15 января. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сможет начать мониторинг на Украине уже через считанные часы в случае прекращения огня. Такое утверждение сделал действующий председатель организации, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

"Главный тест для организации - [возможное] прекращение огня (на Украине - прим. ТАСС). Если организация не готова предоставить услуги по мониторингу прекращения огня, документированию, сложно будет оправдать ее нужность. По этой причине генеральный секретарь начал еще в прошлом году подготовку кризисного плана по немедленному вмешательству, чтобы можно было просто нажать на кнопку, (чтобы мониторинг начался - прим. ТАСС) в течение нескольких часов", - сказал он на пресс-конференции в Вене.

Он также выразил мнение, что участие ОБСЕ в поддержании режима прекращения огня на Украине "имело бы легитимность" и с точки зрения России, поскольку она входит в состав государств - участниц организации.