Кнайсль: молчание в мире сделает похищение президентов обычной практикой

Экс-министр иностранных дел Австрии озабочена тем, что мировая ситуация рискует скатиться в предшествующую модерну эпоху

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Отсутствие реакции международного сообщества на похищение глав государств превратит подобные действия в обычную практику. Такое мнение в интервью ТАСС выразила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, комментируя вывоз президента Венесуэлы Николаса Мадуро в США.

"Существует старое латинское изречение: qui tacet, videtur consentire - "кто молчит, тот, по-видимому, соглашается". Это, кстати, и правовой принцип: молчанием можно фактически принять договор или признать определенную ситуацию. И именно в этом заключается вся чрезвычайная опасность происходящих сегодня процессов", - отметила она.

"Я, возможно, сейчас несколько утрирую, - но если становится возможным похитить президента из его собственной страны, а [президент США Дональд] Трамп ведь сам сказал: "Это может случиться с кем угодно", - то в отсутствие протеста это станет новой нормой, новой практикой", - считает Кнайсль. По ее словам, именно по этой причине "ООН и Международный комитет Красного Креста так часто и так жестко протестуют против израильской поселенческой деятельности на оккупированных территориях - потому что это нарушает международное право". "Да, израильтяне продолжают это делать. Очевидно, никто не в состоянии их остановить. Но протест необходим, потому что если не протестовать, это становится практикой", - подчеркнула она.

"Мы оказываемся там, где - если говорить о нашем регионе - мы были в эпоху викингов", - пояснила перспективы экс-глава МИД Австрии, подчеркнув, что викинги делали именно это: они нападали на поселения, похищали женщин, обезглавливали вождей, брали детей в заложники. "Так было в X-XI веках. Прошла тысяча лет - и мы возвращаемся к этой практике. Монголы и другие действовали уже несколько иначе: они брали плату, получали дань за определенную защиту", - напомнила она.

Как указала Кнайсль, похищения вождей, глав в истории человечества уже случались. "Это не что-то беспрецедентное. Однако за последние 400-500 лет мы все же выработали определенные нормы - например, в морском праве, - которые позволяли вести международную торговлю, обеспечивали возможность взаимодействия даже в условиях войны", - добавила она.

Бывшая министр иностранных дел Австрии высказала озабоченность по поводу того, что мир рискует скатиться в эпоху, предшествующую модерну. "Для меня, как для человека из Центральной Европы, модерн начинается с Вестфальского мира 1648 года - это был своего рода новый старт. Конечно, о модерне можно спорить, как и о национализме и прочем. Но меня глубоко тревожит то, в какой форме сегодня допускается архаичное поведение. Потому что дело не только в том, что так поступают США, - остальные в значительной степени молчат", - отметила она.

То, что осталось от международного права

Кнайсль рассказала, что более 20 лет назад преподавала международное право в одном из американских университетов и с некоторой иронией называла этот курс Whatever remains of international law - "то, что осталось от международного права". "Мне было немного неловко говорить студентам: "Это мое введение в международное право", потому что уже в 1990-е годы - после войны в Косове, затем на фоне "войны с терроризмом" и других событий - многое в этой сфере оказалось разрушено и поставлено с ног на голову", - пояснила она.

Экс-глава МИД Австрии поделилась, что у нее постоянно возникали дискуссии с американскими коллегами и студентами, которые прямо говорили: "Никакого международного права не существует, нам все равно". "Это говорили мне молодые люди уже 24 года назад. И мне приходилось прилагать большие усилия, чтобы все-таки объяснять правила, нормы и саму суть международного права, отстаивать мысль о том, что оно имеет смысл. Потому что если все эти нормы просто выбросить за борт, возникнет хаос. И, как я уже сказала, это были "всего лишь" студенты и профессора", - подчеркнула она.

Бывшая глава австрийского дипведомства отметила, что сегодня в США у власти президент, который фактически говорит: "Международного права для меня не существует". "Здесь все предельно ясно. Мы имеем дело с почти анархическим состоянием на более высоком уровне. Если при этом посмотреть на реакцию Европы, то там мы видим либо аплодисменты, либо молчание. Например, бывший федеральный канцлер Австрии [Себастьян] Курц заявлял, что все происходящее - это просто замечательно", - посетовала она.

"Когда я была министром иностранных дел и встал вопрос о Венесуэле - когда против Мадуро был выдвинут председатель парламента [Хуан] Гуайдо и в ЕС развернулась дискуссия: признаем мы теперь Гуайдо, а не Мадуро, - я пыталась объяснить своим коллегам и собственному правительству: согласно международному праву, мы признаем государства, а не правительства. То, какое правительство действует в столице, - это дело народа. Разумеется, на это могут влиять разные внутренние факторы, но это внутренние дела государства. Мы не признаем правительства - мы признаем государства", - пояснила Кнайсль.

В то же время она обратила внимание на Европейский союз, который говорит: "Ну что ж, Мадуро мы ведь не признаем - и это вроде бы нормально". "Либо молчание, либо аплодисменты. При этом в международном праве есть один чрезвычайно важный элемент - то, как право вообще формируется. Это практика. Как создается международное право? Через практику, через обычай: когда несколько государств предпринимают определенные действия с намерением сформировать норму права", - напомнила она.