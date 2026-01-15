Politico: США столкнутся со сложностями при признании Мадуро виновным

Прежде чем суд присяжных приступит к рассмотрению дела о причастности президента Венесуэлы к инкриминируемым ему преступлениям, пройдут годы, отмечает газета

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Федеральная прокуратура США может столкнуться с трудностями при доказательстве вины президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Такое мнение выразили источники американского издания Politico.

По их информации, перед тем, как суд присяжных начнет рассматривать вопрос о причастности венесуэльского лидера к вменяемым ему преступлениям, пройдут годы. Для начала суду придется решить ряд правовых и геополитических вопросов, например, был ли арест Мадуро законным, и являлся ли он с точки зрения американского законодательства президентом Венесуэлы на момент задержания.

"Мадуро является главой суверенного государства и имеет право на привилегии и иммунитет, связанные с этой должностью", - приводит газета слова адвоката венесуэльского лидера Барри Поллака, сказанные во время судебного слушания 5 января.

Юрист Джеффри Браун, чьи слова приводит издание, подчеркнул, что с учетом объема материалов предварительного расследования и наличия секретной информации по делу президента Венесуэлы на формирование жюри присяжных "потребуется целая вечность".

Трамп объявил 3 января о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.