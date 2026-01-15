ОБСЕ пригласит РФ на конференцию по кибербезопасности в Швейцарии

Это необходимо для укрепления доверия между государствами - участниками организации, подчеркнул председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис

ВЕНА, 15 января. /ТАСС/. Швейцарское председательство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пригласит представителей России на конференцию по кибербезопасности в рамках укрепления доверия между государствами - участниками организации. Мероприятие пройдет в этом году в альпийской конфедерации, сообщил глава МИД Швейцарии и действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис.

"Есть важная проблема кибербезопасности. Многие страны говорят об этом (на площадке ОБСЕ - прим. ТАСС), в том числе Россия. Мы посвятим этой проблеме конференцию, она пройдет в Швейцарии, в Цуге, в этом году. Будет очень важно пригласить для участия в конференции российских участников", - сказал он.

Кассис добавил, что швейцарское председательство стремится таким образом "укрепить доверие" между членами организации. "Не соглашаться друг с другом - это нормально, но нам нужно обсуждать проблемы, а не просто осуждать друг друга", - заключил он.