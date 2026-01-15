Макрон: Франция предоставляет Украине две трети всех разведданных

По словам французского президента, Париж в этом вопросе заменяет Вашингтон

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Франция заменяет США в вопросе предоставления Украине разведданных в контексте конфликта. С таким утверждением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Там, где еще год назад Украина в подавляющем большинстве случаев была крайне зависима от американских разведывательных возможностей, сегодня две трети этих возможностей обеспечиваются Францией", - сказал Макрон, выступая перед военнослужащими республики на авиабазе Истр на юге республики, встреча транслировалась на странице Елисейского дворца в X.

Ранее США заявляли о сокращении объема передаваемой Киеву разведывательной информации.