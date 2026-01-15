ОБСЕ ожидает реакции стран-участниц в случае действий США против Гренландии

Председатель организации Иньяцио Кассис уверен, что все "понимают, что представляет собой нарушение международного права"

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 15 января. /ТАСС/. Приступившее к работе швейцарское председательство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ожидает, что государства - участники организации отреагируют в случае интервенционных действий США по отношению к Гренландии. Такое заявление сделал глава МИД Швейцарии, действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис.

"В настоящий момент мы следим за развитием ситуации. Если бы что-то произошло (вмешательство со стороны США - прим. ТАСС), конечно, мы ожидаем, что государства-участники незамедлительно запросят [председательство] обсудить, углубиться, сделать что-то", - сказал он на пресс-конференции в Вене, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Кассис также выразил уверенность, что все государства - участники организации "понимают, что представляет собой нарушение международного права".