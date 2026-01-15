Иран получил сигнал, что Трамп "не хочет войны"

Посол исламской республики в Пакистане сообщил, что американский президент попросил Тегеран не действовать против интересов США на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ИСЛАМАБАД, 15 января. /ТАСС/. Тегеран получил информацию, что президент США Дональд Трамп не стремится к военному конфликту с Ираном. Об этом заявил посол исламской республики в Пакистане, его слова приводятся в косвенной речи пакистанской газетой Dawn.

Как сообщил дипломат, Трамп попросил Иран не действовать против интересов США на Ближнем Востоке.

Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.