Эксперт Леонард возложил ответственность на Трампа за раскол единого Запада

Глава аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" отметил, что мировой либеральный порядок "прекращает свое существование"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

БРЮССЕЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Единого Запада больше не существует, за раскол в отношениях стран несет ответственность президент США Дональд Трамп. Такое мнение высказал глава аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR) Марк Леонард.

"Международный либеральный порядок прекращает свое существование. <...> 47-й президент Америки несет ответственность и за другую гибель - единого Запада", - написал Леонард в колонке для издания Politico.

Аналитик добавил, что "основанный на правилах мировой порядок уступает место" миру, в котором есть сферы влияния и действует право силы. Леонард уверен, что в таких условиях Запад оказывается "расколотым изнутри", и европейцы больше "не питают иллюзий" относительно США при Трампе.

Эксперт сослался на данные проведенного Европейским советом и Оксфордским университетом в ноябре 2025 года опроса, согласно которому только один из шести респондентов считает США союзником. В опросе участвовали 25,9 тыс. респондентов из 21 страны, в том числе РФ, Китая, Индии, США, Бразилии, ЮАР, европейских стран. После Леонард затронул ситуацию вокруг Украины. По его мнению, с тех пор, как курс американской администрации стал более пророссийским, все больше украинцев надеются на поддержку Европы и перестают считать США своим союзником. В этих условиях "изоляция Европы от партнера за Атлантикой" будет только нарастать, считает глава аналитической организации.

Ранее газета The New York Times отметила, что операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала свидетельством того, что былой миропорядок окончательно уходит в прошлое.

В декабре прошлого года издание Focus по итогам прямой линии с президентом России Владимиром Путиным выразило мнение о том, что западные страны выглядят в глазах российского лидера не как единый блок, а как "беспорядочное месиво".