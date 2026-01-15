Франция в 2027 году увеличит военный бюджет до €64 млрд

Президент республики Эмманюэль Макрон напомнил, что раньше такая задача ставилась к 2030 году

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Франция намерена в 2027 году увеличить свой военный бюджет до €64 млрд. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон, выступая перед французскими военнослужащими на авиабазе Истр на юге страны.

"Цель - достигнуть годового бюджета в €64 млрд уже к 2027 году", - сказал глава государства, выступление которого транслировалось в X.

Он напомнил, что раньше такая задача ставилась к 2030 году.

Военные расходы республики составляют €50,5 млрд. В 2017 году, когда Макрон был избран президентом Франции, расходы на оборону составляли €32,3 млрд.