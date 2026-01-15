В РФ под миграционную амнистию в 2025 году попали более 150 тыс. узбекистанцев

Глава государства Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан беспокоит, когда его граждане незаконно находятся за границей

ТАШКЕНТ, 15 января. /ТАСС/. Миграционную амнистию в России применили к более чем 150 тыс. граждан Узбекистана в 2025 году, сообщил президент республики Шавкат Мирзиёев. Глава государства подчеркнул, что Узбекистан беспокоит, когда его граждане незаконно находятся за границей.

"В прошлом году в России удалось применить "миграционную амнистию" к более чем 150 тыс. граждан. Было отмечено, что необходимо помогать нашим гражданам легально работать в других странах, активизировать переговоры с зарубежными сторонами в этом отношении, и в то же время наши граждане должны соблюдать требования законодательства страны, в которой они находятся", - приводит заявление главы государства пресс-секретарь.

По его данным, Мирзиёев также поручил упростить порядок постановки граждан Узбекистана на консульский учет за рубежом и сократить излишнюю бюрократию. Было отмечено, что в странах с растущим миграционным потоком, особенно в Европе, работа с трудовыми мигрантами станет основной задачей консулов в посольствах.

Как ранее сообщали в Министерстве занятости и сокращения бедности Узбекистана, число трудовых мигрантов, выехавших из страны на работу за границу в январе - сентябре 2025 года, достигло 1,86 млн человек, что в 1,38 раза больше аналогичного показателя прошлого года.