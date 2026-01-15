Статья

Новый закон для Африки готовят в Конгрессе США

Палата представителей США 12 января приняла законопроект, который призван продлить действие преференциальной торговой программы Вашингтона для некоторых африканских стран до 2028 года

Речь об известном каждому предпринимателю на самом жарком континенте Законе о росте и возможностях Африки (African Growth and Opportunity Act — AGOA), впервые принятом в 2000 году для обеспечения беспошлинного доступа на североамериканский рынок товаров из стран к югу от Сахары. За закон проголосовали 340 конгрессменов, против — 54. Это не значит, что уложение немедленно вступит в силу, ведь его должен одобрить еще и Сенат. А пока ни у кого в Африке нет права беспошлинно реализовывать свою продукцию в США — действие предыдущей редакции закона истекло 30 сентября 2025 года. Это был (возможно — снова станет) краеугольный камень торговой политики США в отношении Африки в последние четверть века. С 1 октября, когда AGOA утратил силу, Китай оперативно предложил Африке беспошлинный статус в торговле, в то время как президент Дональд Трамп весь минувший год вводил все более высокие тарифы.

Комитет по налоговым вопросам Палаты представителей, занимающийся разработкой политики в сфере сборов, в декабре неожиданно вернул AGOA к жизни. Почти три месяца вопрос "висел в воздухе", покуда политики и капитаны американской коммерции ломали голову над тем, что лучше — 0% для африканских изделий или 50%, как в случае с крохотной Лесото. Голосование "за" всем Конгрессом восстановит беспошлинный доступ для широкого спектра товаров из стран Африки, правда, еще и президент должен будет подписать.

А тем временем США продолжают уступать рынки Китаю, Турции, Индии. Товарооборот Китая с Африкой в 2025 году вырос почти на 18% и превысил $348 млрд. У Турции цифры поменьше, но демонстрируют устойчивый рост: с $5,4 млрд в 2003 году до $33 млрд в 2022-м. Заявленная цель Анкары — достичь $50 млрд, а затем и $75 млрд, развивая стратегическое партнерство в различных секторах — от строительства до обороны (БПЛА). Индия за пять лет удвоила объем торговли с Африкой — с примерно $56 млрд в 2019/20 финансовом году до $100 с лишним миллиардов в 2024/25.

Большинство стран южнее Сахары, как ожидается, продолжат участвовать в программе, но новый AGOA коснется не всех. У самой промышленно развитой страны континента (ЮАР) складываются сложные отношения с администрацией Трампа, которая обвиняет Преторию, посмевшую вступить в БРИКС, во всех смертных грехах. Президент США не раз критиковал руководство ЮАР в своей соцсети Truth Social за нерешенные социальные проблемы, намекая, что это может "привести к экономическим последствиям".

В ходе дебатов по тарифному законопроекту члены Конгресса поставили под сомнение лояльность Претории еще и в связи с проведением в январе этого года в ее территориальных водах военно-морских учений с участием стратегических соперников Америки — Китая, России и Ирана. Все — из БРИКС. Когда Палата представителей готовилась к голосованию по AGOA, ЮАР попросила Иран выйти из программы учений, что Тегеран и сделал, но "осадочек" на Капитолийском холме остался.

ЮАР как один из крупнейших бенефициаров программы AGOA может столкнуться со значительными последствиями при обсуждении законопроекта теперь уже на уровне Сената. Председатель комитета Сената по международным отношениям Джим Риш назвал Южную Африку "противником США" и заявил, что "время для деловых сделок, призванных преодолеть разрыв, прошло". Примерно 22% поставщиков ЮАР в США получают выгоду от AGOA, полмиллиона рабочих мест в Южной Африке зависят от этого закона.

Опасения, что продление AGOA не состоится, остаются высокими, поскольку нынешняя администрация США продвигает стратегию "Америка прежде всего" и настаивает на введении высоких тарифов — этого беспощадного монетарного инструмента новейшего времени. Однако Палата представителей с довольно крупным перевесом все же поддержала законопроект, получив поддержку как республиканцев, так и демократов. Если и сенаторы придут к согласию, то действие AGOA продлится до 31 декабря 2028 года.

Тут все сводится к простой дилемме: что Вашингтону выгоднее — прибыль от высоких тарифов при одновременном сокращении африканского импорта или ограничение влияния конкурентов на континенте за счет нулевых пошлин? Помимо чисто бухгалтерских расчетов, которые однозначно говорят в пользу отказа от высоких налогов для африканцев, еще имеет место позиция самого Трампа, который "закусил удила" в случае с ЮАР и некоторыми другими непокорными.

Закон может быть принят не в универсальной трактовке, а разделен на категории — "плохие", "хорошие" и прочие типы партнеров. В самой ЮАР у экспортеров сохраняются большие опасения по поводу того, что в верхней палате Конгресса проголосуют так, как это могло быть интересно Южной Африке. "Когда торговые соглашения висят на волоске, южноафриканский ранд часто принимает на себя основной удар, уничтожая и без того небольшую прибыль экспортеров гораздо быстрее, чем любой тариф", — считают эксперты платформы для трансграничных платежей для бизнеса Verto. Южноафриканские профсоюзы в свою очередь полагают, что их страна будет исключена из AGOA, поскольку список стран, получающих выгоду от закона, определяется в конечном итоге Белым домом, сиречь Трампом. "AGOA позволяет США устанавливать такие конкретные условия, которые заставят правительство Претории действовать в наилучших интересах для американцев", — отмечают в одном из старейших профсоюзов горнодобытчиков Solidariteit.

Отношения ЮАР с администрацией США стали невероятно напряженными после возвращения Трампа. Он ввел 30-процентную пошлину в 2025 году, хотя обоснований именно этой цифры не представил. Зато глава Белого дома обвинил правительство ЮАР в "проведении геноцида белых", хотя статистика продолжает показывать, что это не так. В ответ на "геноцид" администрация разрешила белым южноафриканцам приехать и поселиться в США, те потянулись за океан, но очень тонким ручейком.

По данным южноафриканского МВД, в стране проживает 44 тыс. белых фермеров, Трамп в рамках программы по приему беженцев готов принять 7 тыс. Только вот после прибытия первой группы в составе 47 человек в мае прошлого года сообщений о новых "поступлениях" в СМИ не прослеживается. К тому же власти ЮАР отказываются считать их "беженцами" и считают американскую программу политически мотивированной.

США не направили высокопоставленных чиновников на официальный саммит лидеров G20 в Йоханнесбурге в ноябре 2025 года. Соединенные Штаты назначили Лео Брента Бозелла послом в Претории, а ЮАР своего главу дипмиссии в Вашингтоне так и не объявила (бывший посол ЮАР в США Ибрагим Расул был объявлен персоной нон грата после того, как обвинил Трампа в "белом экстремизме").

Как отмечает trendsinafrica.com, привилегий могут быть лишены и другие страны, не выполняющие свои обязательства, — Габон, ЦАР и Уганда, не говоря о сахельской "неукротимой тройке", Мали, Буркина-Фасо и Нигере, подружившейся с Россией. По подсчетам Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, непродление AGOA сократит прогнозируемый экспорт из Африки на $189 млн к 2029 году, причем $138 млн из этой суммы придется на снижение экспорта одежды и текстильной продукции.

В 2025 году тот же Трамп сломал существовавшую десятилетия систему воздействия на Африку, в частности фактически сведя на нет деятельность USAID и прочих благотворительных организаций. Американские агентства вышли из всех проектов, которые не соответствуют приоритетам США в сферах торговли, здравоохранения, защиты экологии и климата. Реальная проблема в том, что в ряде африканских стран иностранная "помощь" была давно встроена в структуру государственных расходов. Теперь медицинские, образовательные и другие программы начали трещать по швам, в то время как американские сухогрузы и танкеры продолжают вывозить с материка миллионы тонн редкоземов и углеводородов.

Кения хочет во что бы то ни стало вернуть себе преференции в США и ставит на паузу сделки с Китаем. Эта страна на востоке Африки оказалась в эпицентре соперничества Вашингтона и Пекина. После 30 сентября кенийские товары без AGOA стали облагаться пошлинами до 28%. Кения экспортировала в Америку товаров на $600 млн в год, под угрозой оказались свыше 66 тыс. рабочих мест, прежде всего в текстильной и аграрной отраслях. Для кенийского правительства возобновление преференций по AGOA стало стратегическим приоритетом.

Пекин предлагал Найроби отмену пошлин на чай, кофе и авокадо, что позволило бы компенсировать потери на американском направлении. И Китай остается ключевым партнером Кении в инфраструктурных проектах, прежде всего в транспорте и энергетике.

Нигерия панически боится новых ударов США по своей территории. Трамп предупредил, что Соединенные Штаты могут ударить опять, "если продолжатся убийства христиан". Джихадисты расправляются, к слову, там со всеми подряд, так что осуждение американца вновь бездоказательно. Но к ракетным залпам он может добавить заряд тарифов.

А предусмотрительные власти Ботсваны в попытке защитить экономику страны от американских пошлин предложили Соединенным Штатам приоритетный доступ к ключевым минеральным ресурсам. Ботсвана — один из крупнейших производителей алмазов в мире, страна ежегодно экспортирует в США полезных ископаемых на сумму около $500 млн.

Еще в июле прошлого года в разгар дискуссии о судьбе AGOA правительство Ботсваны предложило США доступ к трем перспективным геологическим зонам, богатым полиметаллами, критически важными минералами и редкоземельными элементами. Только вот инициатива правительства вызвала критику внутри страны: представители горнодобывающей отрасли, профсоюзы и правозащитники обвинили администрацию президента в предательстве национальных интересов.

Упомянутую сделку критики называют не иначе как неоколониализмом.

Но на общем перенапряженном международном фоне это слово уже не пугает.

Обозреватель Аналитического центра ТАСС Олег Осипов