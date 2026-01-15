В НАБУ заявили о проведении досудебного расследования против Ермака

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Досудебное расследование проводится в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, которого на Украине подозревают в участии в крупной коррупционной схеме. Об этом заявил руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Абакумов.

"Досудебное расследование в отношении Ермака осуществляется", - сказал он на заседании Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады по делу "Миндичгейта".

Кроме того, на заседании директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что на данный момент антикоррупционные органы не предъявляли обвинений Ермаку. При этом он не стал сообщать, проводился ли допрос Ермака, а также, где сейчас находится экс-глава офиса Зеленского из-за тайны досудебного расследования. Глава НАБУ также отметил, что сотрудники антикоррупционных органов не проводили обысков в бывшем кабинете Ермака в офисе Зеленского, обыски были "в других местах".

В ноябре 2025 года антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич, который уехал в Израиль. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Затем начали публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что тогдашний глава офиса Зеленского Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба. Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована на некоторое время, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, после чего он был отправлен в отставку.

По данным "Зеркала недели", 28 ноября НАБУ готовилось предъявить Ермаку обвинение, связанное с махинациями при строительстве домов в дачном кооперативе "Династия", к которым мог быть причастен Миндич. Несмотря на отставку Ермака, обвинения ему так и не были предъявлены.