Елисейский дворец объяснил покраснение глаза Макрона лопнувшим сосудом

Проблем со здоровьем у главы государства нет, сообщила газета Le Parisien

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Елисейский дворец после появления президента Франции Эмманюэля Макрона на публике с покрасневшим глазом дал пояснение, что это произошло вследствие лопнувшего сосуда и проблем со здоровьем у главы государства нет. Об этом сообщила газета Le Parisien.

"Речь идет всего лишь о небольшом кровоизлиянии из сосуда в глазу. В этом нет ничего страшного", - приводит газета заявление администрации французского президента.

Макрон в четверг выступал перед военнослужащими на авиабазе Истр на юге республики. Как отмечает издание, после прибытия на базу Макрон вышел из самолета в солнцезащитных очках, которые не снимал, пока не зашел в помещение.

Выступая перед военными, он шуточно прокомментировал вид своего правого глаза. "Прошу извинить за неэстетичный вид моего глаза, - сказал он. - Можно считать это отсылкой к глазу тигра". Более президент не привел никаких объяснений.

Телеканал CNews предположил, что президент, говоря о "глазе тигра", имел в виду песню Eye of the Tiger ("Глаз тигра") американской группы Survivor, ставшей саундтреком к боевику "Рокки 3" (Rocky III, 1982) с Сильвестром Сталлоне в главной роли.