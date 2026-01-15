Антикоррупционная прокуратура попросит суд назначить Тимошенко залог $1,1 млн

Судебное заседание ожидается 16 января

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко © Петр Сивков/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) в пятницу попросит суд назначить лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой вменяют подкуп депутатов, залог в размере $1,1 млн и определенные обязательства как меру пресечения. Об этом сообщило украинское издание "Бабель" со ссылкой на представителя САП Ольгу Постолюк.

По словам Постолюк, прокуроры подали ходатайство в четверг, а в пятницу ожидают заседание суда.

14 февраля украинские СМИ сообщили, что антикоррупционные органы Украины всю ночь проводили обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по делу о подкупе депутатов Рады. Позже информацию об обысках подтвердила глава партии Юлия Тимошенко. В САП заявили, что Тимошенко предъявлены обвинения. Дело открыто по статье о подкупе должностного лица, в случае с лидером "Батькивщины" речь идет о депутатах. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозапись переговоров Тимошенко с депутатами Рады по делу о подкупе. Согласно записи, Тимошенко предлагала депутатам Верховной рады по $10 тыс. в месяц за голосование в парламенте определенным образом. На аудиозаписях Тимошенко заявляет, что ее цель - "развалить большинство" в парламенте. Как утверждает НАБУ, разговоры состоялись 12 января, политик обсуждала голосование по выносимым на текущую пленарную неделю законопроектам, в том числе по перестановкам в правительстве.