Сенатор США Рид: захват Мадуро может повлиять на все Западное полушарие

Старший демократ комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса высоко оценил то, как был проведен американский рейд в Каракасе

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Американская военная операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро может привести к масштабным негативным последствиям не только для Латинской Америки, но и США. С таким предупреждением выступил старший демократ комитета по делам вооруженных сил (ВС) Сената Конгресса Джек Рид.

Выступая на слушаниях в своем комитете, он высоко оценил то, как был проведен американский рейд в Каракасе. "Однако военный потенциал - это не то же самое, что стратегическая мудрость. Последствия этой операции продолжают оставаться весьма неопределенными, они могут оказать невероятное воздействие на регион и Соединенные Штаты", - подчеркнул законодатель. Он является фактически заместителем председателя комитета по делам ВС верхней палаты Конгресса.

Глава Администрации США Дональд Трамп объявил 3 января о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявляет, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.