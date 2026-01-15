Депутат Рады Гончаренко: Миндич спланировал выезд за сутки до обысков

В то же время у НАБУ нет информации, что бизнесмен давал показания ФБР в Израиле, добавил политик

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Бизнесмен Тимур Миндич, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, спланировал выезд с Украины за сутки до обысков. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В четверг проводится заседание специальной комиссии Рады по антикоррупционной политике. "По данным НАБУ, помощники Миндича 9 ноября [2025 года] утром заказывали трансфер для него. Этот выезд планировался за сутки до обысков, сообщил [директор НАБУ Семен] Кривонос", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

В то же время у бюро нет никакой информации, что Миндич давал показания американскому Федеральному бюро расследований (ФБР) в Израиле, добавил депутат. "Хотя, по моей информации, ФБР проводили допрос Миндича", - возразил Гончаренко.

"Досудебное расследование по делу "Мидас" еще ведется", - приводит депутат слова руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Абакумова.