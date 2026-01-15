Лидер Левой партии ФРГ выступил за открытие консульства Германии в Гренландии

Это, как считает Ян ван Акен, позволило бы Германии укрепить Гренландию в культурном и экономическом плане и присутствовать на месте "без угроз применения военной силы и, следовательно, эскалации конфликта"

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Сопредседатель Левой партии (ЛП) Германии Ян ван Акен выступил за дипломатическую, а не военную поддержку Гренландии и призвал к открытию консульства ФРГ на острове.

"Вместо того чтобы отправлять 13 военных в Гренландию, правительство Германии должно поддержать страну, укрепив дипломатические отношения с ней. Почему бы нам не открыть там консульство, как это сделала Франция?" - заявил ван Акен журналу Der Spiegel. Это, как считает он, позволило бы Германии укрепить Гренландию в культурном и экономическом плане и присутствовать на месте "без угроз применения военной силы и, следовательно, эскалации конфликта". "Это гражданские меры, которые имеют гораздо больший эффект", - констатировал политик.

Лидер Левой партии полагает, что в настоящее время "крайне важно проявить солидарность с Гренландией". "Хорошо, что правительство ФРГ вообще что-то делает, но почему оно всегда думает только о военных?" - подчеркнул ван Акен. Тот факт, что Германия сейчас направляет в Гренландию военнослужащих Бундесвера, по его мнению, показывает, "что правительство подходит к вопросу исключительно с военной точки зрения".

В среду, как указывает Der Spiegel, Франция объявила о планах открыть консульство в Гренландии. У Германии на данный момент таких намерений нет. По словам официального представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса, посольство Германии в Копенгагене по-прежнему отвечает за представительство ФРГ в Гренландии. В настоящее время Германия представлена в Гренландии только почетным консулом.

В четверг Бундесвер направил в Гренландию первых военнослужащих - передовую группу специалистов с целью изучения ситуации на месте. В среду вечером Минобороны ФРГ сообщило, что направит на остров пока 13 военных Бундесвера, цель которых будет заключаться в изучении "рамочных условий для возможного военного вклада в поддержку Дании при обеспечении безопасности в регионе". Как писала газета Bild, первые военные из стран Европы прибыли в Гренландию на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости присоединения острова к Соединенным Штатам. Кроме Германии и Дании, в миссии по размещению военных на острове примут также участие Великобритания, Канада, Нидерланды, Норвегия и Швеция. Она координируется не через структуры НАТО, членами которой являются все эти страны, а из Копенгагена.

14 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему настроены завладеть Гренландией, несмотря на возражения со стороны Дании. Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.