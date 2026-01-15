Шестым захваченным США танкером стало судно Veronica

По утверждению Южного командования ВС США, танкер "действовал в нарушение установленного президентом Дональдом Трампом карантина для находящихся под санкциями судов в Карибском море"

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Veronica стал шестым по счету захваченным США нефтяным танкером, занимавшимся транспортировкой нефти из Венесуэлы.

"Перед рассветом морпехи и моряки из состава объединенной группы "Южное копье" при поддержке Министерства внутренней безопасности выдвинулись с авианосца Gerald R. Ford и задержали танкер Veronica без происшествий, - говорится в сообщении Южного командования ВС США в X.

По утверждению командования, танкер Veronica "действовал в нарушение установленного президентом [США Дональдом] Трампом карантина для находящихся под санкциями судов в Карибском море".

Как следует из данных сервиса отслеживания судов Marinetraffic, судно передвигалось под флагом Гайаны.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам, что вашингтонская администрация продолжит захватывать все танкеры, выходящие из Венесуэлы без разрешения властей США.

Глава администрации США Дональд Трамп объявил 3 января о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявляет, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.