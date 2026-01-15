Генсек ОБСЕ призвал к мирным переговорам по Украине

Дипломатическое взаимодействие как между союзниками, так и между противниками как никогда важно, подчеркнул Феридун Синирлиоглу

ВЕНА, 15 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу призвал к возобновлению переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Дипломатическое взаимодействие как между союзниками, так и между противниками сегодня как никогда важно. Я надеюсь, что продолжающиеся дипломатические усилия приведут к окончанию войны. Я призываю стороны (конфликта на Украине - прим. ТАСС) продолжать переговоры и достигнуть соглашения о мерах по укреплению доверия, включая освобождение пленных <...>", - сказал он на пресс-конференции в Вене.