Генсек ОБСЕ призвал к восстановлению сломанной архитектуры безопасности в Европе

Как считает Феридун Синирлиоглу, необходимо перестать говорить мимо друг друга, надо начать говорить друг с другом

ВЕНА, 15 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу призвал к восстановлению сломанной архитектуры безопасности в Европе.

"Нужно починить сломанную архитектуру безопасности, а об этом можно договориться только на платформе этой организации", - сказал он на пресс-конференции в Вене.

"Необходимо перестать говорить мимо друг друга, надо начать говорить друг с другом. Это означает, что мы должны не только говорить, но и слушать. <...> Нужно признать, что сегодня в организации этого нет", - добавил он.

"Нужно вернуться к диалогу. Если мы будем продолжать ссориться, мы не построим доверие. Тогда у нас не получится послужить основополагающим принципам этой организации", - заключил Синирлиоглу.