В Пентагоне заявляют о намерении пресекать связи Латинской Америки с РФ и КНР

Выдвинутый на пост главы Южного командования американских ВС Фрэнсис Донован также утверждает, что США "не хотят конфликта" в Венесуэле, так как он "имел бы дестабилизирующее влияние на регион"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Военное министерство США настроено на пресечение связей Латинской Америки с Россией и Китаем. Это подтвердил выдвинутый на пост главы Южного командования Вооруженных сил (ВС) США Фрэнсис Донован.

"Обоим [государствам], вероятно, известно, о намерении Соединенных Штатов пресекать попытки "подкатить" [в Латинскую Америку] со стороны конкурентов, находящихся вне [Западного] полушария. В случае утверждения моей кандидатуры я намерен активизировать усилия, призванные продемонстрировать "скрытые издержки" взаимодействия с этими странами", - говорится в тексте ответов Донована на вопросы американских законодателей, касающиеся России и КНР. Этот документ был подготовлен к участию военачальника в слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в комитете по делам ВС Сената Конгресса.

Донован также утверждает, что США "не хотят конфликта" в Венесуэле, так как он "имел бы дестабилизирующее влияние на регион". Одновременно он, по сути, предупредил о готовности американской администрации и далее применять военную силу против Венесуэлы. "Сохраняющееся присутствие американских сил также предоставляет президенту [Дональду Трампу] спектр военных вариантов действий, чтобы гарантировать, что Венесуэла более не представляет собой угрозу национальной безопасности США", - заявляет Донован. Он является в настоящее время генерал-лейтенантом Корпуса морской пехоты США.

Глава администрации США Дональд Трамп объявил 3 января о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявляет, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.