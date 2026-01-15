Лукашенко назвал Токаева умницей за знание китайского языка

Президент Белоруссии в разговоре с новой главой администрации индустриального парка "Великий камень" Татьяной Харлап поинтересовался, говорит ли она по-китайски

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МИНСК, 15 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева умницей, отмечая его знание китайского языка. Соответствующее видео разместил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

На кадрах показано, что Лукашенко беседует с Татьяной Харлап, которую он назначил главой администрации индустриального парка "Великий камень". Ранее она работала на посту генерального консула Белоруссии в Специальном административном районе КНР Гонконге (Сянган).

Президент поинтересовался у Харлап, знает ли она китайский язык. Белорусский лидер вспомнил, что ему говорил председатель КНР Си Цзиньпин об изучении китайского языка. "Он говорил: чтобы выучить китайский, главное, <…> его не надо бояться. Потому что мы боимся, там же художником надо быть, чтобы эти иероглифы нарисовать и прочее. Главное - не бояться. Но не Бог горшки обжигает. Президент Казахстана Токаев переводчиком работал, он знает в совершенстве китайский язык. Нормальный, умница-человек президент Казахстана. Я так думаю. Не Господь Бог, выучил же. Значит, можно выучить", - добавил Лукашенко.