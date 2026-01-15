США следят за перемещениями всего теневого флота, связанного с Венесуэлой

Американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм отказалась раскрыть детали захвата танкера Veronica

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Американское правительство следит за перемещениями всех танкеров, которые, по мнению Вашингтона, входят в теневой флот, связанный с Венесуэлой. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Она отказалась раскрывать детали, относящиеся к захвату Вооруженными силами (ВС) США шестого по счету танкера, связанного с Венесуэлой. "Не могу говорить о конкретике операции. Но мы следим за перемещениями всего теневого [флота таких судов]", - заявила Ноэм, беседуя с журналистами в Белом доме.

Как уточнило ранее Южное командование ВС США, шестым танкером стало судно Veronica. Оно, судя по всему, ходит под флагом Гайаны. Судно захватили в Карибском море. По утверждению командования, танкер Veronica "действовал в нарушение установленного президентом [США Дональдом] Трампом карантина для находящихся под санкциями судов в Карибском море".

12 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам, что вашингтонская администрация продолжит захватывать все танкеры, выходящие из Венесуэлы без разрешения властей США.

Трамп объявил 3 января о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявляет, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.