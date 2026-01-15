Al Jadeed: авиация Израиля ударила по базам "Хезболлах" в трех ливанских районах

Сведений о жертвах и пострадавших среди мирных граждан не поступило

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 15 января. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС уничтожили военные объекты шиитской организации "Хезболлах" в населенных пунктах Сухмур и Йохмур на юге Ливана, сообщил телеканал Al Jadeed. По его информации, самолеты совершили также два воздушных рейда на город Машгара в западной части долины Бекаа. Сведений о жертвах и пострадавших среди мирных граждан не поступило.

Ранее местным жителям поступило предупреждение от официального представителя Армии обороны Израиля Авихая Эдри, который в видеообращении, распространенном в X на арабском языке, рекомендовал им эвакуироваться из своих домов, расположенных в опасной зоне.

Военпред сообщил, что авиаударам подверглись обнаруженные подземные сооружения, туннели и склады с боеприпасами. Он утверждал, что попытки "Хезболлах" восстановить свой военный потенциал представляют собой нарушение двустороннего соглашения о перемирии от 27 ноября 2024 года.