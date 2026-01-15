Al Mayadeen утверждает, что США пересмотрели решение атаковать Иран

КАИР, 15 января. /ТАСС/. Телеканал Al Mayadeen выступил с утверждением, что США отменили свои планы о нанесении удара по Ирану после того, как оценили возможные последствия этой широкомасштабной атаки.

По данным иранских источников телеканала, в Вашингтоне также учли изменившуюся за последние несколько дней обстановку внутри исламской республики и постепенное возвращение правительством контроля над ситуацией. Обо всем этом Тегерану сообщила некая "дружественная страна на Ближнем Востоке", утверждает Al Mayadeen, не указывая ее. Его источники в Иране добавили, что исламская республика "относится к угрозам в свой адрес крайне серьезно и готова противостоят им", но при этом "не отвергает дипломатическое решение" спорных ситуаций.

Ранее в четверг Agence France-Presse проинформировало, что Саудовская Аравия, Катар и Оман убедили президента США Дональда Трампа не атаковать Иран и дать Тегерану "шанс показать добрые намерения". Арабские монархии предупредили Вашингтон о "серьезных последствиях для региона" в случае эскалации, утверждало агентство.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.