Экс-вице-премьер Украины: Миндич организовывал день рождения Зеленского

Фигурирующий в деле о коррупционном скандале Алексей Чернышов подтвердил, что был на этом мероприятии и близко знаком с бизнесменом

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Бизнесмен Тимур Минидч, оказавшийся в центре коррупционного скандала, организовывал в своей квартире празднование дня рождения Владимира Зеленского. Эту информацию подтвердил бывший вице-премьер, экс-министр национального единства Алексей Чернышов, который также фигурирует в деле и приходится другом Зеленскому.

15 января проводится заседание специальной комиссии Рады по антикоррупционной политике, куда пришел Чернышов. "Чернышов заявил, что был на дне рождения Зеленского, который был организован в квартире Тимура Миндича", - написал с заседания депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, Чернышов подтвердил, что близко знаком с Миндичем. "Подтверждаю знакомство с Миндичем, это было в Израиле. Тимур Миндич - мой товарищ", - цитирует депутат Чернышова.

При этом Чернышов заявил, что не приходится кумом Зеленскому, о чем писали многие украинские СМИ. Экс-министр уточняет, что кумом ему приходится экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак.