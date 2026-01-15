NYT: Нетаньяху попросил Трампа отложить атаку на Иран

Премьер-министр Израиля провел разговор с американским президентом 14 января

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Abir Sultan/ Pool Photo via AP

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой отложить любые планы по нападению на Иран. С таким заявлением выступили источники газеты The New York Times (NYT).

По их информации, Нетаньяху провел разговор с американским президентом 14 января. Как предполагает газета, утверждение Трампа о получении от "очень важных источников" информации о снижении напряженности в Иране, сделанное в тот же день, свидетельствовало о том, что он отказывается от потенциальной атаки на республику.

Источники NYT также сообщили, что Египет был в числе стран, которые призывали администрацию Трампа не проводить военную операцию в отношении Ирана.

Ранее телеканал Al Mayadeen выступил с утверждением, что США отменили свои планы о нанесении удара по Ирану после того, как оценили возможные последствия этой широкомасштабной атаки.

Agence France-Presse в свою очередь проинформировало, что Саудовская Аравия, Катар и Оман убедили Трампа не атаковать Иран и дать Тегерану "шанс показать добрые намерения". Арабские монархии предупредили Вашингтон о "серьезных последствиях для региона" в случае эскалации, утверждало агентство.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.