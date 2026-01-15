Белый дом: Трамп намерен обсудить с Мачадо обстановку в Венесуэле

Президент США ждал возможности поговорить с представительницей венесуэльской оппозиции о реальном положении дел "на земле" в стране

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что американский президент Дональд Трамп на встрече с представительницей венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо хотел обсудить положение вещей в республике.

На регулярном брифинге для журналистов Ливитт отметила, что встреча Трампа и Мачадо в Белом доме уже началась. По ее словам, американский лидер "с нетерпением ждал этой встречи и ожидал хорошего, позитивного обсуждения" с Мачадо. "Президент, безусловно, ждал возможности поговорить с ней о реальном положении дел "на земле" в стране, о том, что там происходит", - добавила Ливитт.