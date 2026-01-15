Белый дом: Венесуэла выполняет все запросы США

Американский президент Дональд Трамп ожидает продолжения сотрудничества

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Временное правительство Венесуэлы выполняет все запросы со стороны США, и американский президент Дональд Трамп ожидает продолжения сотрудничества. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Госсекретарь [Марко] Рубио и администрация находятся в постоянном контакте с госпожой [уполномоченным президентом Боливарианской Республики Делси] Родригес и другими членами временного правительства Венесуэлы, которые проявляют чрезвычайную готовность к сотрудничеству. На данный момент они выполнили все требования и просьбы Соединенных Штатов и президента", - сказала она.

"Президент доволен тем, что он наблюдает, и рассчитывает на продолжение сотрудничества", - добавила Ливитт.