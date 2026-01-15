США пригрозили Ирану "серьезными последствиями" в случае казней протестующих

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что глава вашингтонской администрации позднее "получил сообщение" о том, что в исламской республике "убийства и казни прекратятся"

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация уведомила Тегеран о "серьезных последствиях" в случае казней участников акций протеста в Иране. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

"Относительно Ирана я отмечу, что президент [США Дональд Трамп] и его команда сообщили иранскому режиму, что, если убийства продолжатся, будут серьезные последствия", - сказала она. По словам Ливитт, глава вашингтонской администрации позднее "получил сообщение" о том, что в Иране "убийства и казни прекратятся". Как заявил Трамп 14 января, у Вашингтона имеются данные о прекращении гибели протестующих в Иране.