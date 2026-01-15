Фон дер Ляйен: вопросы безопасности Гренландии лежат на НАТО
БРЮССЕЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Гренландия может рассчитывать на Евросоюз в политическом, экономическом и финансовом плане, однако за вопросы безопасности отвечает НАТО, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита на Кипр по случаю традиционного посещения коллегией еврокомиссаров председательствующей в Совете ЕС страны.
Читайте также
"Когда в союзниках [по НАТО] согласья нет…": каковы варианты исхода спора по Гренландии
"Гренландия может рассчитывать на нас в политическом, экономическом и финансовом плане, а что касается безопасности, то обсуждение вопросов безопасности в Арктике является, прежде всего, ключевым вопросом НАТО", - приводит портал EUObserver слова фон дер Ляйен.
При этом глава ЕК отметила, что Арктика и безопасность в регионе в том числе являются ключевыми темами для ЕС. "Таким образом, мы продолжим работу по обеспечению безопасности в Арктике с нашими союзниками и партнерами, включая США", - сказала она.
Ранее в Вашингтоне состоялась встреча глав МИД Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио. Как позднее заявил Расмуссен, Дании на этих консультациях не удалось убедить США отказаться от стремления присоединить Гренландию. Глава датского МИД также констатировал, что ни Россия, ни Китай не создают угроз безопасности в районе Гренландии.