Белый дом: Трамп сохраняет "все варианты действий" по Ирану
ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по-прежнему не исключает никакие варианты действий в отношении Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.
"Президент продолжает внимательно следить [за ситуацией в Иране], но также по-прежнему рассматривает все варианты действий", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности применения Соединенными Штатами военной силы против Ирана. "Правда в том, что лишь президент Трамп знает, что он предпримет, и очень-очень небольшая группа советников знает о ходе его мыслей относительно этого", - добавила Ливитт.
"Он [Трамп] продолжает внимательно следить за ситуацией "на земле" в Иране. И вчера [в среду] мы узнали, что убийства и казни прекратятся. Как мы видели, в результате это были спасены жизни 800 человек", - полагает пресс-секретарь Белого дома.