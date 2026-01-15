Белый дом: Трамп сохраняет "все варианты действий" по Ирану

Президент США продолжает внимательно следить за ситуацией "на земле" в исламской республике

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по-прежнему не исключает никакие варианты действий в отношении Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

Читайте также Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

"Президент продолжает внимательно следить [за ситуацией в Иране], но также по-прежнему рассматривает все варианты действий", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности применения Соединенными Штатами военной силы против Ирана. "Правда в том, что лишь президент Трамп знает, что он предпримет, и очень-очень небольшая группа советников знает о ходе его мыслей относительно этого", - добавила Ливитт.

"Он [Трамп] продолжает внимательно следить за ситуацией "на земле" в Иране. И вчера [в среду] мы узнали, что убийства и казни прекратятся. Как мы видели, в результате это были спасены жизни 800 человек", - полагает пресс-секретарь Белого дома.