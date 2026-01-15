Трамп считает, что у Мачадо мало поддержки и уважения в Венесуэле

Это была реалистичная оценка, основанная на том, что президент США читал и слышал от своих советников и команды по национальной безопасности, отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по-прежнему придерживается своей оценки о том, что представительница венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо не обладает достаточной степенью уважения и поддержки на родине. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ее попросили прокомментировать соответствующее утверждение американского лидера и указать, могло ли оно измениться. "Полагаю, что оценка президента, на которую вы только что указали, была основана на реальном положении дел. Это была реалистичная оценка, основанная на том, что президент читал и слышал от своих советников и команды по национальной безопасности, и на данный момент его мнение по этому вопросу не изменилось", - сказала Ливитт.