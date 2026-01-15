НАБУ проводит обыски у "связного" между бизнесом и украинскими чиновниками

Речь идет о предпринимателе Богдане Якимце

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у бизнесмена Богдана Якимца, которого считают важным посредником в коммуникациях между крупным бизнесом на Украине, чиновниками и правоохранителями. Об этом сообщило издание "Страна".

По данным источников в окружении бизнесмена, у него изъяли телефоны, которые "ни при каких обстоятельствах не должны были попасть в руки следствия", так как там содержится переписка с людьми, занимающими высокие должности.

Отмечается, что дело Якимца в 2025 году расследовал руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магомедрасулов, задержанный в июле Службой безопасности Украины и освобожденный из-под стражи в декабре.