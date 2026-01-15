Отправка европейских войск в Гренландию не меняет планы Трампа завладеть ей

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала сообщения о планах стран Европы по военному присутствию в автономии

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Планы европейских стран по отправке войск в Гренландию не меняют намерения президента США Дональда Трампа завладеть этой автономной территорией Дании. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

"Что касается вопроса о Гренландии, я не думаю, что войска в Европе как-либо влияют на решения президента или меняют его намерения завладеть Гренландией", - сказала она. Так Ливитт ответила на просьбу прокомментировать сообщения о том, что группа европейских стран намерена отправить дополнительные войска в Гренландию. Эти государства якобы рассчитывают, что усиление военного присутствия продемонстрирует Трампу, что европейские союзники серьезно относятся к обеспечению безопасности острова и Арктики в целом.