ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Тимошенко заявила, что ее счета заблокировали

Лидер украинской партии "Батькивщина" назвала эту ситуацию "сюром"
Редакция сайта ТАСС
19:12

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко

© Петр Сивков/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее счета заблокировали до решения суда.

Читайте также

Предъявление обвинений Тимошенко. Что известно о коррупционном скандале на Украине

"Что такое сюр? Это когда ты планируешь оплатить залог по откровенно заказному политическому делу <...>, но не можешь этого сделать. Потому что твои счета заблокированы еще до решения суда", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Тимошенко обвиняют по статье о предложении неправомерной выгоды. Прокуроры будут просить суд назначить Тимошенко залог в размере $1,1 млн. Заседание по избранию ей меры пресечения пройдет утром 16 января. 

УкраинаТимошенко, Юлия Владимировна