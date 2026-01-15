Тимошенко заявила, что ее счета заблокировали

Лидер украинской партии "Батькивщина" назвала эту ситуацию "сюром"

Редакция сайта ТАСС

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко © Петр Сивков/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее счета заблокировали до решения суда.

"Что такое сюр? Это когда ты планируешь оплатить залог по откровенно заказному политическому делу <...>, но не можешь этого сделать. Потому что твои счета заблокированы еще до решения суда", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Тимошенко обвиняют по статье о предложении неправомерной выгоды. Прокуроры будут просить суд назначить Тимошенко залог в размере $1,1 млн. Заседание по избранию ей меры пресечения пройдет утром 16 января.