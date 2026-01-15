Экс-глава Минюста Украины заявил, что в 2022 году на него совершили покушение

Это произошло в Киеве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Бывший министр энергетики Украины и экс-глава Минюста, уволенный на фоне коррупционного скандала, Герман Галущенко заявил, что в феврале 2022 года на него было совершено покушение.

Читайте также Новые обыски и "разоблачение". Что известно о коррупционном скандале на Украине

Галущенко занимал пост министра энергетики с 2021 по 2025 год. Затем он несколько месяцев работал главой Минюста, пока не был уволен из-за причастности к коррупционному скандалу вокруг бизнесмена Тимура Миндича. В четверг Галущенко явился на заседание специальной комиссии Верховной рады по антикоррупционной политике. "Время от времени я в разных местах проживал, это объясняется тем, что на меня было покушение в начале войны <...>, это 26 февраля 2022 года", - сказал он на заседании, видеофрагмент которого публикует издание "Новости Live".

По его словам, это произошло в Киеве. "Я физически [попал в чужие руки], меня расстреливали почти", - сказал он, отвечая на дополнительные вопросы. Когда его спросили, есть ли задержанные, экс-министр сказал, что этим вопросом занимаются. Однако другие детали Галущенко приводить не захотел, назвав эту историю сложной и неприятной.

Галущенко также подтвердил, что знаком с Миндичем и виделся с ним. Экс-министр также признал, что бывал в квартире бизнесмена.

10 ноября 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался Миндич. У него, у Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

На следующий день НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также экс-министру национального единства Алексею Чернышову. Сам Миндич, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что Андрей Ермак, возглавлявший на тот момент офис Зеленского, может фигурировать на записях НАБУ под псевдонимом Али-Баба. Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски, а к вечеру Зеленский его уволил.