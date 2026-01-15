Армия Израиля назвала целью новых ударов по Ливану оружейные склады "Хезболлах"

ЦАХАЛ отметил, что деятельность радикалов шиитской организации на атакованных объектах представляла собой нарушение договоренностей о прекращении огня

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Израильская армия заявила, что целью новой серии ударов по ряду районов Ливана стали оружейные склады шиитской организации "Хезболлах".

"На юге Ливана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким оружейным складам "Хезболлах" и другим террористическим объектам, используемым для подготовки террористических атак против Израиля. В ходе еще одной серии ударов ЦАХАЛ атаковал подземный склад оружия "Хезболлах", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В ведомстве отметили, что "деятельность радикалов "Хезболлах" на атакованных объектах представляла собой нарушение договоренностей о прекращении огня" между Израилем и Ливаном. "Перед ударами были предприняты шаги для минимизации возможного ущерба для гражданского населения", - добавили в пресс-службе.