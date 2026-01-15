Суд Южной Кореи вынесет вердикт экс-президенту по делу о препятствовании аресту

Прокуратура запросила для Юн Сок Ёля 10 лет тюрьмы

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 16 января. /ТАСС/. Центральный окружной суд Сеула объявит свое решение по делу бывшего президента Юн Сок Ёля по ряду второстепенных обвинений, включая препятствование органам власти при исполнении. Это будет первый судебный процесс над Юн Сок Ёлем, в котором суд первой инстанции вынесет свой вердикт.

В этом судебном процессе прокуратура запросила для него 10 лет тюрьмы. Всего в качестве подсудимого Юн Сок Ёль участвует в восьми судебных процессах. Четыре из них связаны с введением военного положения в декабре 2024 года и последующими событиями. Судебная система по делам общей юрисдикции в Южной Корее трехуровневая и включает также апелляционную инстанцию и Верховный суд.

16 января будет оглашен вердикт по делу, в котором центральным считается обвинение в препятствовании органам власти при исполнении. Заседание начнется в 14:00 по местному времени (08:00 мск). 3 января 2025 года президентская служба охраны не позволила правоохранительным органам арестовать Юн Сок Ёля, который был подвергнут импичменту в парламенте, но еще не был отстранен от власти окончательно Конституционным судом. На тот момент он считался действующим президентом, но его полномочия были приостановлены. Антикоррупционное управление сумело исполнить ордер на арест 15 января 2025 года, во время второй попытки телохранители президента не оказывали серьезного сопротивления.

Обвинения

Всего прокуратура представила семь пунктов обвинения, ему вменяется в том числе препятствование органам власти при исполнении, злоупотребление властью, создание незаконных документов с использованием служебного положения, уничтожение служебных документов, нарушение закона о президентских архивах, закона о президентской службе охраны. По версии следствия, Юн Сок Ёль нарушил права отдельных членов кабинета министров, не пригласив их 3 декабря 2024 года на заседание, на котором обсуждалось введение военного положения.

Бывший президент обвиняется в подготовке обновленного проекта декларации о введении военного положения, которое он затем якобы уничтожил. По словам прокуратуры, Юн Сок Ёль распространял ложные сведения, в том числе утверждая, что военное положение соответствовало конституции. Он также попытался уничтожить записи в журнале звонков на серверах защищенной телефонной связи.

Группа специального прокурора заявила, что Юн Сок Ёль попытался превратить президентскую охрану в "личную армию" и что необходимо добиться наиболее сурового наказания за деяния, связанные с попыткой введения военного положения. В частности, тогда полицейские и военные оцепили парламент, чтобы не дать парламенту проголосовать за отмену решения Юн Сок Ёля. По версии следствия, должны были пройти аресты ведущих политиков и активистов, в том числе и спикера Национального собрания. Адвокаты Юн Сок Ёля настаивали, что меры по обеспечению безопасности президента "не могут быть чрезмерными". Позднее президентские телохранители обеспечивали безопасность Юн Сок Ёля в СИЗО.

Другие дела

13 января группа специального прокурора попросила суд назначить смертную казнь для Юн Сок Ёля по делу о мятеже против конституционного строя. Уголовный кодекс предусматривает лишь три вида наказания за это деяние: казнь, пожизненное заключение, пожизненное заключение без принудительных работ. Однако смертная казнь не применяется в Республике Корея с 1997 года. Суд первой инстанции огласит свое решение по этому делу 19 февраля.

Еще один судебный процесс по обвинениям в пособничестве противнику связан с отправкой БПЛА в КНДР. Следствие считает, что Юн Сок Ёль пытался спровоцировать столкновения на границе и получить благовидный предлог для объявления военного положения. Осенью 2024 года один из беспилотников разбился в КНДР, попав в руки инженеров народной республики. Помимо этого, бывшего президента обвинили в лжесвидетельстве. Прокуратура полагает, что тот солгал во время дачи показаний в качестве свидетеля по делу бывшего премьер-министра Хан Док Су, которому вменяют помощь "главарю мятежников" - Юн Сок Ёлю.

Еще два судебных процесса связаны со смертью морского пехотинца Республики Корея во время спасательных работ из-за наводнений в 2023 году. Юн Сок Ёль подозревается во вмешательстве в расследование смерти военнослужащего, поскольку ему якобы не понравилось, что следователи пришли к выводу об ответственности высокопоставленных военных за этот инцидент. Седьмой судебный процесс связан с нарушением закона о финансировании политических кампаний: Юн Сок Ёль, как утверждает следствие, не заплатил за проведенный в его интересах опрос общественного мнения. В последнем - восьмом - судопроизводстве Юн Сок Ёля обвиняют в ложных заявлениях во время избирательной кампании.