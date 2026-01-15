Постпред при ООН: США не исключают никакие действия в отношении Ирана

Майк Уолтц заявил, что американский президент Дональд Трамп четко дал это понять

Редакция сайта ТАСС

ООН, 16 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает все возможные варианты действий в отношении Ирана. Об этом заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц.

"Президент Трамп - это человек действий, а не бесконечных разговоров, которые мы можем наблюдать в ООН. Он четко дал понять, что рассматриваются все варианты действий", - сказал Уолтц на заседании совета безопасности по Ирану.

Постпред США также утверждает, что несмотря на "заявления Ирана о готовности к диалогу, его действия говорят об обратном".