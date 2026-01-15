Родригес: Венесуэла имеет право на отношения со всеми странами мира

Каракас будет взаимодействовать с другими государствами "на основе взаимоуважения и уважения международного права", заявила уполномоченный президент южноамериканской страны

КАРАКАС, 16 января. /ТАСС/. Венесуэла имеет право развивать отношения со всеми странами мира, в том числе Россией, Китаем, Кубой и Ираном. Об этом заявила уполномоченный президент южноамериканской страны Делси Родригес.

"У Венесуэлы есть право на отношения с Китаем, Россией, Кубой, Ираном, со всеми народами мира, и с США тоже. У нас есть на это право, и мы будем развивать их на основе взаимоуважения и уважения международного права", - сказала она, выступая с посланием в парламенте.