В Венесуэле поблагодарили Россию за осуждение похищения Мадуро

Министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто отметил значение заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что любое судебное решение, вынесенное американским судом в отношении конституционного президента Венесуэлы, будет считаться незаконным

КАРАКАС, 16 января. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы благодарно России за принципиальную позицию в отношении незаконного похищения президента республики Николаса Мадуро. Об этом сообщил в Telegram-канале министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

"От имени боливарианского правительства выражаем благодарность правительству России за решительную позицию в отношении незаконного похищения президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро, которое нарушает иммунитет главы государства и противоречит международным нормам", - указал министр. Он отметил важное значение заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что любое судебное решение, вынесенное американским судом в отношении конституционного президента Венесуэлы, будет считаться незаконным.

Хиль Пинто подчеркнул, что единственным действием, соответствующим международному праву, является немедленное освобождение президента Мадуро и его супруги депутата парламента Силии Флорес.

Любые судебные решения властей США по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро будут незаконными, он обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции Вашингтона, заявила на брифинге 15 января Захарова. Она указала, что, "согласно общепризнанным нормам международного права, основанным на принципе суверенного равенства государств, Николас Мадуро как глава государства обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции США и любого другого государства, помимо, конечно, Венесуэлы".

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле и провели операцию по захвату и вывозу из страны Мадуро и его супруги. 5 января по обвинению в наркоторговле они предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк, при этом не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.