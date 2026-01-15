Белый дом назвал губернатора Миннесоты "тампоном"

Такое сообщение появилось на странице администрации президента США

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Белый дом в ответ на призыв губернатора Миннесоты Тима Уолца урегулировать конфликт, произошедший из-за инцидента со стрельбой в Миннеаполисе, назвал политика "тампоном", а также "жалким неудачником и полнейшим разочарованием".

"Тампон, прошлой ночью ты сделал обращение, в котором призвал привлечь к ответственности агентов ICE (таможенная служба США - прим. ТАСС) за обеспечение соблюдения закона, поэтому сейчас тебе лучше все это пересидеть. Ты жалкий неудачник и полнейшее разочарование", - указано в сообщении на странице администрации президента США в Х.

В обращении, на которое ссылается Белый дом, Уолц призвал жителей Миннесоты снимать на камеру действия ICE, чтобы составить доказательную базу против работы таможенной службы США на территории штата.

7 января в Миннеаполисе во время операции по поиску нелегальных мигрантов произошел инцидент со стрельбой. Сотрудники ICE потребовали от женщины, остановившейся на машине посередине проезжей части и выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю. Женщина умерла от полученных ранений. Мэр города Джейкоб Фрей назвал действия сотрудников ICE безрассудными и потребовал их вывода. Губернатор Уолц написал в X, что обеспечит проведение "полного, справедливого и оперативного расследования" произошедшего.

В свою очередь министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что ICE продолжит свою деятельность в городе. Министр убеждена, что застреливший женщину сотрудник ICE действовал в целях самообороны и согласно инструкциям. Аналогичную точку зрения выразил и Трамп.