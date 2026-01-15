КНР призвала США содействовать миру на Ближнем Востоке вместо эскалации
Редакция сайта ТАСС
21:32
обновлено 21:41
ООН, 16 января. /ТАСС/. Пекин рассчитывает, что Вашингтон прислушается к мировому сообществу и направит усилия на стабилизацию ситуации в регионе, а не на ее обострение. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй на заседании Совета Безопасности по Ирану.
"Китай надеется, что Соединенные Штаты и другие соответствующие стороны серьезно отнесутся к голосам международного сообщества и стран региона и сделают больше для мира и стабильности на Ближнем Востоке, а не наоборот", - сказал китайский дипломат.