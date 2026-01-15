ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Британия хочет создать миссию "Арктический часовой" для защиты Гренландии

Глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер отметила, что с угрозами в области безопасности в регионе сталкиваются многие страны - члены НАТО
21:55

Uлава МИД Великобритании Иветт Купер

© Sean Gallup/ Getty Images

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Великобритания выступает за создание миссии "Арктический часовой" (Arctic Sentry) в рамках НАТО для обеспечения безопасности Гренландии. Об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер в интервью газете The Daily Mirror.

"Мы предлагаем разработать [миссию] "Арктический часовой". У нас уже есть "Балтийский часовой" и "Восточный часовой", которые обеспечивают координацию действий стран НАТО в конкретных районах и географических зонах и при конкретных угрозах", - сказала она.

"Этот подход очень важен на Балтике и восточном фланге, но мы хотим, чтобы теперь такой же подход был разработан НАТО для Арктики", - добавила Купер.

Британский министр утверждала, что с угрозами в области безопасности в Арктике сталкиваются многие страны - члены НАТО, в том числе Великобритания, Канада, США и Норвегия.

Комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии, глава британского МИД отметила, что Лондон не разделяет позицию Белого дома. "Мы не согласны с США по Гренландии. Мы ясно обозначили свою позицию: мы уважаем суверенитет Гренландии как части Королевства Дания. Но мы также полагаем, что наилучший способ укрепить безопасность Арктики - это объединить страны в рамках НАТО", - заявила она.

Притязания Трампа

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. 

