Парламент Италии одобрил продление помощи Украине

Голосование прошло в верхней и нижней палатах парламента

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 16 января. /ТАСС/. Парламент Италии одобрил резолюцию о продолжении оказания помощи Украине до конца 2026 года. Голосование после презентации министром обороны Гуидо Крозетто принятого кабмином соответствующего декрета прошло сначала в нижней, затем в верхней (Сенате) палатах, сообщается на соответствующих сайтах законодательного органа.

В тексте резолюции, предложенной правящим большинством, в которое входят партии "Братья Италии", "Вперед, Италия" и "Лига", говорится, что правительство обязуется "продолжать оказывать поддержку Украине в координации с НАТО, Европейским союзом, странами Группы семи и международными союзниками, делая вклада в защиту населения, критической инфраструктуры и, в конечном итоге, общей безопасности европейского континента". В документе также содержится обязательство "сосредоточится на гражданской помощи и нарастить ее". Термин "военная" поддержка не включен в перечень обязательств, но присутствует в общем тексте.

Ранее "Лига" призывала изменить вектор помощи и отказаться от направления оружия. Примечательно, что несколько парламентариев не проголосовали за резолюцию, но ее поддержали представители оппозиции. Перед зданием парламента прошла небольшая акция с участием сторонников генерала Роберто Ванначчи, европарламентария от "Лиги", который активно выступает против поставок оружия Украине.

Выступая в парламенте, Крозетто выразил надежду, что направление материалов военного назначения больше не понадобится в связи с прогрессом в мирных переговорах. При этом оборонными задачами он оправдал намерение правительства продолжать поддерживать Киев в том числе с военной точки зрения. Ряд представителей оппозиции уличали правительство в том, что оно делает недостаточно для поддержки Украины, в том числе указывая на малые объемы поставок, а также неучастие Рима в программе закупок оружия для Украины в США (PURL).

При этом оппозиционное "Движение "5 звезд" обвинило правительство в затягивании конфликта и препятствовании мирному процессу путем снабжения Киева оружием.

В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.