Украина устанавливает минные заграждения на границе с Приднестровьем

Работы ведет Винницкая область, граничащая с непризнанной республикой

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Украинские власти устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения на границе с Приднестровьем. Об этом сообщил Хмельницкий горсовет.

Хмельницкая область не граничит с Приднестровьем. Работы проводит соседствующая с ней Винницкая область, которая граничит с непризнанной республикой. "Проводятся инженерные работы по наращиванию защиты границ и осуществляется установление дополнительных минно-взрывных заграждений участков приграничной полосы", - предупреждает о действиях Винницкой областной военной администрации горсовет Хмельницкого на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В этой связи граждан призывают воздерживаться от посещения приграничной полосы без специального разрешения и не приближаться к участкам с соответствующими уведомительными знаками.