SABA: правительство Йемена ушло в отставку

Новым премьер-министром назначили министра иностранных дел республики Шайю Мохсена аз-Зиндани, сообщило агентство

ДОХА, 16 января. /ТАСС/. Председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими назначил министра иностранных дел республики Шайю Мохсена аз-Зиндани новым премьер-министром. Об этом в ночь на 16 января сообщило йеменское информационное агентство SABA.

"Назначить доктора Шайю Мохсена аз-Зиндани председателем Совета министров и поручить ему формирование правительства", - говорится в тексте указа. Согласно документу, действующий кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

15 января глава Президентского руководящего совета Йемена принял отставку кабмина, прошение о которой подал Салем Салех бен Брейк. Как отмечается в заявлении, решение принято для того, чтобы "открыть путь к формированию нового правительства в соответствии с недавними преобразованиями в стране". Другим указом аль-Алими назначил его своим советником по финансовым и экономическим вопросам.

Смене правительства Йемена предшествовала эскалация напряженности в южных и восточных регионах республики. В начале декабря 2025 года силы Южного переходного совета (ЮПС), поддерживаемого ОАЭ, установили контроль над провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. В ответ власти Йемена аннулировали соглашение о совместной обороне с ОАЭ и запросили военную помощь у коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В январе часть руководства ЮПС, прибывшая в Эр-Рияд на переговоры, объявила о роспуске организации. Сторонники лидера сепаратистов Айдаруса аз-Зубайди, который, по заявлению аравийской коалиции, бежал в ОАЭ, отвергли решение о роспуске совета. 11 января власти Йемена объявили, что правительственные силы восстановили контроль над южными и восточными провинциями, включая временную столицу Аден.