Al Hadath: член "Хезболлах" убит при атаке израильского дрона в Ливане

Шиитский солдат находился в автомобиле, по которому беспилотник выпустил две ракеты, сообщил телеканал

БЕЙРУТ, 16 января. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС ликвидировал члена вооруженного крыла шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, инцидент произошел на шоссе Заутар - Мейфадун в окрестностях города Набатия. Шиитский боец находился в автомобиле, по которому беспилотник выпустил две ракеты.

15 января израильские ВВС трижды за сутки совершали налеты на южные районы Ливана, атаке подвергся также форпост "Хезболлах" в городе Машгара в западной части долины Бекаа и тренировочная база в Хермеле на севере страны. Сведений о жертвах и пострадавших среди мирных граждан не поступило.